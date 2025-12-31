Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП

31 декабря 2025 15:49 Экономика
Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла первое место среди российских регионов по общей сумме проектов, профинансированных в 2025 году по линиям федерального Фонда развития промышленности.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин напомнил, что в этом году местные предприятия получили поддержку по 41 проекту, оформленному через федеральный и региональный фонды развития промышленности.

Он подчеркнул, что промышленность обеспечивает устойчивость экономической системы, создаёт рабочие места и определяет темпы технологического обновления. Даже при сложных параметрах денежно-кредитной политики регион продолжает выстраивать системную поддержку предприятий, особенно на этапах модернизации производств и запуска новых инициатив. Особое внимание уделяется привлечению федеральных ресурсов, что многократно усиливает результативность региональных мер.

Никитин отметил, что ключевым инструментом в этой работе являются льготные займы ФРП: с начала года предприятия области привлекли 14,6 млрд рублей, из которых 14,2 млрд составили федеральные средства. Губернатор добавил, что добиться таких показателей удалось благодаря активной работе областного минпрома и регионального Фонда развития промышленности.

Замгубернатора Андрей Саносян сообщил, что в 2025 году регион обеспечил привлечение примерно одной седьмой всех средств, выделенных федеральным Фондом развития промышленности на поддержку инвестиционных проектов по стране.

Чиновник отметил, что общий объём поддержки, полученной предприятиями области по линии ФРП, вырос по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза, а объём федерального финансирования увеличился в 2,6 раза. По словам Саносяна, помощь была направлена в отрасли, имеющие для региона приоритетное значение: машиностроение, химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию, лёгкую промышленность, производство электротехнической продукции.

Глава минпромторга региона Максим Черкасов заявил, что по итогам 2025 года сумма льготных займов, привлечённых предприятиями области, составила треть от общего финансирования, предоставленного ФРП Нижегородской области за всё время его работы.

Он напомнил, что региональный фонд сопровождает проекты на всех этапах — от подготовки документации до достижения целевых показателей, что напрямую влияет на качество и эффективность предоставляемой поддержки. За весь период работы ФРП в Нижегородской области было профинансировано 246 проектов на сумму 45,9 млрд рублей. Средства направлялись на создание и обновление импортозамещающих производств, модернизацию оборудования, внедрение современных технологий и расширение производственных мощностей.

По словам министра, суммарные инвестиции в экономику региона, обеспеченные благодаря этим инструментам, превысили 85 млрд рублей. По итогам реализации профинансированных проектов ожидаемая совокупная выручка предприятий составит около 564 млрд рублей.

Директор регионального ФРП Илья Тихонов добавил, что система фондов развития промышленности позволяет предприятиям привлекать как крупные инвестиционные займы, так и средства для текущих нужд.

Он пояснил, что для реализации масштабных проектов нижегородские компании чаще всего используют предложения федерального фонда, в том числе программу "Проекты развития", которая является универсальной и наиболее востребована у промышленных предприятий. Также активно применяется программа "Комплектующие изделия", ориентированная на выпуск критически важных деталей и компонентов для отечественных производств. По этим программам размер займа может достигать 1 млрд рублей. Для решения оперативных задач предприятия могут использовать региональные инструменты — такие как "Стабильность производства" и "Устойчивость производства", предусматривающие финансирование до 55 млн рублей.

Напомним, в середине декабря глава региона Глеб Никитин встретился с первым замом председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие промышленности и экономики Нижегородской области в условиях сохраняющегося внешнего давления.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Промышленность
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
