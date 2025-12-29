Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей Экономика

Муниципальный заказчик "ГУММиД" предъявил подрядчику АО "Моспроект-3" новую сумму штрафных санкций за несоблюдение сроков выполнения работ по проекту метро в нагорной части Нижнего Новгорода. Согласно опубликованной информации в карточке контракта, размер начисленных пеней составил 64,1 млн рублей.

Основанием для санкций стало нарушение сроков выполнения целого ряда работ. В частности, речь идет о задержках при строительстве инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения и связи, а также объездной дороги. Также в перечень просроченных обязательств входит переустройство светофорных объектов на ключевых перекрестках города — Горького – Алексеевская, Горького – кинотеатр "Спутник", Большая Печерская – Сеченова и других.

Кроме того, в контракт были внесены очередные корректировки. Они касаются изменений в сметной документации, а также уточнения объемов конструктивных решений и перечня работ, связанных с продлением Автозаводской линии метро до станции "Сенная".

После корректировки проекта достроить станции "Площадь Свободы" и "Сенная" планируется в 2027 году.

Напомним, что летом 2025 года АО "Моспроект-3" уже получало замечания по срокам выполнения работ по строительству метро в Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что от подрядчика потребовали почти 2 млрд рублей за отставание от графика по проекту продления метро в Сормово.