Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
29 декабря 2025 16:35Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО
29 декабря 2025 15:45Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%
29 декабря 2025 15:26Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
29 декабря 2025 13:00Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
29 декабря 2025 09:22Более 90 инвеступолномоченных прошли обучение в Нижегородской области
27 декабря 2025 16:41Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете
Экономика

Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%

29 декабря 2025 15:45 Экономика
Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Аксесс Механизм» подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве механизмов доступа для автомобилей - замков боковых дверей и замков зажигания. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления замков боковых дверей. Доля потока в выручке компании составляет 18%.

«За полгода работы на предприятии сотрудники РЦК проанализировали работу пилотного потока, выявили 12 «узких мест» и предложили улучшения. В частности, сократили ненужные перемещения оператора на финальном посту контроля, изменили местонахождение тары с компонентами, а также заменили бумажный бланк сменного отчета на электронный вариант. Эти и другие нововведения позволили увеличить выработку на 26 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряет 41 производитель автокомпонентов. Всего участниками федпроекта являются 306 компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных