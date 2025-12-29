Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26% Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Аксесс Механизм» подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве механизмов доступа для автомобилей - замков боковых дверей и замков зажигания. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления замков боковых дверей. Доля потока в выручке компании составляет 18%.

«За полгода работы на предприятии сотрудники РЦК проанализировали работу пилотного потока, выявили 12 «узких мест» и предложили улучшения. В частности, сократили ненужные перемещения оператора на финальном посту контроля, изменили местонахождение тары с компонентами, а также заменили бумажный бланк сменного отчета на электронный вариант. Эти и другие нововведения позволили увеличить выработку на 26 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряет 41 производитель автокомпонентов. Всего участниками федпроекта являются 306 компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.