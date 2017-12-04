Обвиняемый во взяточничестве экс-инспектор пробирного надзора предстанет перед судом в Нижнем Новгороде Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый во взяточничестве бывший инспектор пробирного надзора предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 4 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 26 октября обвиняемый в организации на ул. Ошарской Советского района получил от ее директора взятку в размере 20 тысяч рублей.

При этом, накануне инспектор, выявив при проведении проверки деятельности этой организации нарушений по исполнению требований ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", потребовал от руководителя компании взятку за не составление протокола об административном правонарушении.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий следователями СК и оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

Уголовное дело в отношении 54-летнего бывшего ведущего инженера-контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора было возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия и бездействия в пользу взяткодателя).

Вину он признал частично. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с занимаемой должности он уволен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.