Благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в Выксе Нижегородской области 17 декабря Общество

Предновогодняя благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в г.о. Выкса Нижегородской области 17 декабря. Об этом пресс-служба организатора мероприятия - АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", Москва) сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, благотворительная ярмарка пройдет при поддержке администрации Выксы.

Предновогодняя ярмарка развернется в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" с 11:00 до 16:00. Жители и гости округа смогут приобрести уникальные подарки и сувениры ручной работы. Посетителей также ожидают праздничная концертная программа и мастер-классы.

Акция "Волшебные рукавички" направлена на популяризацию благотворительности среди жителей округа и развитие некоммерческих и благотворительных организаций. Все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов участников ярмарки.