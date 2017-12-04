Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2017 18:47  [38] Благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в Выксе Нижегородской области 17 декабря
04 декабря 2017 18:18  [64] Суд продлил арест экс-начальнику отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области
04 декабря 2017 17:51  [91] Более 120 проектов прошли в финал конкурса "Россия – время молодых" в Нижнем Новгороде
04 декабря 2017 17:45  [85] Евгений Лазарев предложил предоставить нижегородской Думе право согласовывать тарифы на проезд и школьное питание
04 декабря 2017 17:40  [103] Минстрой РФ подтвердил Нижегородской области софинансирование строительства школы и трех детсадов в 2018 году
04 декабря 2017 17:35  [118] Нижегородская Дума рассмотрит вопрос правового согласования художественного оформления "синих заборов"
04 декабря 2017 17:21  [103] Источники финансирования проекта создания нацпарка в регионе не определены, - минэкологии
04 декабря 2017 17:12  [97] "Нижегородская область относится к числу редких регионов РФ, которым удалось сохранить НХП", - Ольга Щетинина
04 декабря 2017 17:10  [94] Гендиректор нижегородского Фонда НХП предлагает создать в регионе профильный департамент
04 декабря 2017 16:49  [112] Активисты из ЖК "Новинки Smart City" организуют пробег в нижегородском парке "Швейцария" 9 декабря
Общество

Благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в Выксе Нижегородской области 17 декабря

04 декабря 2017 18:47  [38] Общество

Предновогодняя благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в г.о. Выкса Нижегородской области 17 декабря. Об этом пресс-служба организатора мероприятия - АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", Москва) сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, благотворительная ярмарка пройдет при поддержке администрации Выксы.

Предновогодняя ярмарка развернется в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" с 11:00 до 16:00. Жители и гости округа смогут приобрести уникальные подарки и сувениры ручной работы. Посетителей также ожидают праздничная концертная программа и мастер-классы.

Акция "Волшебные рукавички" направлена на популяризацию благотворительности среди жителей округа и развитие некоммерческих и благотворительных организаций. Все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов участников ярмарки.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph