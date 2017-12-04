Благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в Выксе Нижегородской области 17 декабря

Предновогодняя благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в г.о. Выкса Нижегородской области 17 декабря. Об этом пресс-служба организатора мероприятия - АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", Москва) сообщила 4 декабря 2017 года.
Согласно информации, благотворительная ярмарка пройдет при поддержке администрации Выксы.
Предновогодняя ярмарка развернется в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" с 11:00 до 16:00. Жители и гости округа смогут приобрести уникальные подарки и сувениры ручной работы. Посетителей также ожидают праздничная концертная программа и мастер-классы.
Акция "Волшебные рукавички" направлена на популяризацию благотворительности среди жителей округа и развитие некоммерческих и благотворительных организаций. Все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов участников ярмарки.
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