Общество

Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе

23 декабря 2025 19:06
Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

В селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области вновь зафиксированы факты незаконного сброса мусора на берег Волги. Об этом сообщает телеканал "Кстати" (16+).

Местные жители утверждают, что проблеме уже несколько лет. По их словам, грузовики регулярно привозят строительный мусор, который сваливают прямо у воды.

Житель села Александр Чуразов рассказал, что из смеси строительных отходов и земли на берегу сформировался целый откос.

"Все это сползает к самой Волге. Никакого берегоукрепления здесь нет — это обычная свалка, которую постепенно уносит в реку", — подчеркнул он.

В администрации сельсовета подтвердили, что действия по вывозу мусора носят незаконный характер. Однако, как пояснили представители местных властей, установить личности нарушителей пока не удалось.

"Для проведения подобных работ необходимо специальное разрешение. У тех, кто сбрасывает мусор, его нет. Зафиксировать нарушения в момент их совершения также не получилось", — сообщили в сельсовете.

По последним данным, сброс мусора на берег реки временно приостановлен. 

Ранее сообщалось, что в национальном парке обнаружили свалки.

Напомним также, что из-за 12 тысяч тонн мусора в Нижегородской области расследуется уголовное дело.

Кстовский район Свалки Экология
15 декабря 2025 12:45Девять крупных свалок убрали в Нижнем Новгороде в 2025 году
18 ноября 2025 14:45Границы Нижнего Новгорода поменяют для ликвидации свалки на Московском шоссе
22 октября 2025 14:1512 гектаров свалок ликвидировали в Нижегородской области
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных