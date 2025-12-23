Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе Общество

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

В селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области вновь зафиксированы факты незаконного сброса мусора на берег Волги. Об этом сообщает телеканал "Кстати" (16+).

Местные жители утверждают, что проблеме уже несколько лет. По их словам, грузовики регулярно привозят строительный мусор, который сваливают прямо у воды.

Житель села Александр Чуразов рассказал, что из смеси строительных отходов и земли на берегу сформировался целый откос.

"Все это сползает к самой Волге. Никакого берегоукрепления здесь нет — это обычная свалка, которую постепенно уносит в реку", — подчеркнул он.

В администрации сельсовета подтвердили, что действия по вывозу мусора носят незаконный характер. Однако, как пояснили представители местных властей, установить личности нарушителей пока не удалось.

"Для проведения подобных работ необходимо специальное разрешение. У тех, кто сбрасывает мусор, его нет. Зафиксировать нарушения в момент их совершения также не получилось", — сообщили в сельсовете.

По последним данным, сброс мусора на берег реки временно приостановлен.

Ранее сообщалось, что в национальном парке обнаружили свалки.

Напомним также, что из-за 12 тысяч тонн мусора в Нижегородской области расследуется уголовное дело.