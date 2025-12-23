Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 17:47Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря
23 декабря 2025 17:40В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
23 декабря 2025 14:55Нижегородцам рассказали, чем опасны клещи с живых новогодних ёлок
23 декабря 2025 14:43Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области
23 декабря 2025 14:41Лучших добровольцев региона наградили в Нижегородской области
Общество

Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря

23 декабря 2025 17:47 Общество
Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря

Фото: Кира Мишина

В конце декабря в Нижегородской области ожидается повышение температуры, которое сделает погоду теплее климатической нормы. По данным Гидрометцентра России, до 30 декабря среднесуточная температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. Это на 1–2 градуса выше обычных показателей для этого времени года.

Согласно многолетним наблюдениям, проведённым с 1991 по 2020 год, в этот период температура в регионе обычно колеблется от -7 до -10 градусов. Однако в 2025 году декабрьские морозы окажутся менее суровыми, чем обычно.

Тем не менее, кратковременное похолодание уже затронуло Нижний Новгород. По данным сервиса "Яндекс Погода", сегодня в городе ожидаются морозы до -20 градусов, а в ночь на среду температура может опуститься до -22.

Ситуация начнёт меняться ближе к концу недели. Уже в пятницу, 26 декабря, в областном центре прогнозируется потепление до -2 градусов, а также снегопад.

Ранее сообщалось, что на этой неделе нижегородцев ждут морозы.

зима Погода Снег
