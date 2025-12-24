Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильными застольями и разнообразием блюд. Для людей с сахарным диабетом или преддиабетным состоянием этот период нередко становится серьезным испытанием и требует особого внимания к своему здоровью.

Как отмечает Наталья Подпругина, врач-эндокринолог и заведующая эндокринологическим центром на базе больницы №33 Нижнего Новгорода, праздничные трапезы способны заметно повлиять на самочувствие. При этом сохранить стабильный уровень глюкозы в крови вполне реально, если заранее продумать питание и режим дня.

По словам эксперта, ключевым и обязательным моментом остается регулярный прием назначенных лекарственных препаратов. В праздничной суете у некоторых возникает желание пропустить таблетки или самостоятельно изменить дозировку инсулина, однако такие действия могут быть опасны и привести к тяжелым последствиям. Врач подчеркивает важность предварительной консультации с лечащим специалистом, который при необходимости скорректирует схему терапии с учетом изменений в рационе и физической активности в праздничные дни. Такой подход помогает избежать резких колебаний сахара и сохранить контроль над состоянием здоровья.

Не менее значимым фактором является грамотное планирование питания. Речь не идет о строгих запретах или полном отказе от любимых блюд, однако важно соблюдать меру и делать более осознанный выбор. Предпочтение стоит отдавать умеренным порциям и, по возможности, более полезным вариантам привычных угощений.

Так, вместо жареного картофеля лучше выбрать запеченный с добавлением оливкового масла и ароматных трав, а сладкую выпечку заменить фруктовым салатом с небольшим количеством меда. В рационе должно быть достаточно овощей и зелени, которые способствуют снижению гликемического индекса блюд. Кроме того, сочетание углеводов с белками и жирами замедляет усвоение пищи и помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови.

Кроме того, врач обращает внимание на необходимость соблюдать регулярность приемов пищи даже в праздники. Пропуски могут негативно сказаться на показателях глюкозы, поэтому важно заранее продумать режим питания и избежать случайных перекусов, которые часто оказываются избыточными и несбалансированными.

Отдельный акцент делается на напитках. Сладкие газированные напитки, соки и алкоголь способны значительно повысить уровень сахара в крови. Наиболее безопасным выбором остаются вода, травяные чаи или безалкогольные диетические напитки. Если же употребляется алкоголь, делать это следует умеренно и обязательно в сочетании с продуктами, содержащими сложные углеводы, чтобы снизить риск резкого повышения сахара. При этом специалист напоминает: алкоголь сам по себе токсичен для организма.

Физическая активность в праздничные дни также играет важную роль в регуляции уровня глюкозы и снижении риска гипергликемии. Прогулки на свежем воздухе, танцы под новогоднюю музыку или подвижные игры с детьми не только улучшают настроение, но и помогают организму эффективнее использовать глюкозу. Даже умеренные нагрузки способны положительно сказаться на общем самочувствии.

В завершение Наталья Подпругина отметила, что соблюдение простых рекомендаций и предварительное планирование позволяют наслаждаться праздниками без вреда для здоровья. Осознанное отношение к своему состоянию помогает провести новогодние дни спокойно, с удовольствием и без лишнего беспокойства.

Напомним, что ранее нижегородцев призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники. А диетолог Анна Белоусова раскрыла, чем вреден оливье и как сделать его полезным.