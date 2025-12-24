Экс-ректора НГЛУ исключили из межконфессионального совета при мэрии

Из состава межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода исключили бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову. Соответствующее постановление подписано 23 декабря 2025 года.
Напомним, Жанну Никонову задержали в феврале 2025 года по подозрению в незаконном начислении премий сотрудникам университета. По данным следствия, в 2023-2024 годах Никонова начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем присваивала. В августе ее освободили из-под домашнего ареста.
Место Никоновой в совете занял новый ректор НГЛУ Никита Авралев. Он возглавил вуз после ее отставки сначала в статусе исполняющего обязанности. В августе он был официально назначен руководителем вуза.
Также из совета выведен Владимир Радченко, ранее занимавший пост главы департамента образования. Он скончался летом 2025 года от оторвавшегося тромба. На его место в совете назначена Ирина Борякова, возглавившая департамент после смерти предшественника.
Кроме того, в состав совета включен заместитель главы администрации города Владимир Анисимов.
Напомним, межконфессиональный консультативный совет действует при администрации Нижнего Новгорода с 2011 года. Его основная задача — содействие в предупреждении национальных и религиозных конфликтов. В состав входят представители органов власти и различных организаций.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин изменил состав совета по взаимодействию с "Движением первых".
