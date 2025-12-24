Экс-ректора НГЛУ исключили из межконфессионального совета при мэрии

Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
24 декабря 2025 09:00 Общество
Из состава межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода исключили бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову. Соответствующее постановление подписано 23 декабря 2025 года.

Напомним, Жанну Никонову задержали в феврале 2025 года по подозрению в незаконном начислении премий сотрудникам университета. По данным следствия, в 2023-2024 годах Никонова начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем присваивала. В августе ее освободили из-под домашнего ареста.

Место Никоновой в совете занял новый ректор НГЛУ Никита Авралев. Он возглавил вуз после ее отставки сначала в статусе исполняющего обязанности. В августе он был официально назначен руководителем вуза. 

Также из совета выведен Владимир Радченко, ранее занимавший пост главы департамента образования. Он скончался летом 2025 года от оторвавшегося тромба. На его место в совете назначена Ирина Борякова, возглавившая департамент после смерти предшественника. 

Кроме того, в состав совета включен заместитель главы администрации города Владимир Анисимов.

Напомним, межконфессиональный консультативный совет действует при администрации Нижнего Новгорода с 2011 года. Его основная задача — содействие в предупреждении национальных и религиозных конфликтов. В состав входят представители органов власти и различных организаций.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин изменил состав совета по взаимодействию с "Движением первых". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения НГЛУ
