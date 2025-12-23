Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 17:47Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря
23 декабря 2025 17:40В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
Общество

Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом

23 декабря 2025 19:25 Общество
Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом

Фото: Александр Воложанин

Завершены конкурсные процедуры на обслуживание двух автобусных маршрутов, связывающих Кстовский район с другими частями Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.

По итогам отбора определен перевозчик — ООО "АТП", ставшее единственным заявителем на два маршрута: №115 и №118.

Напомним, маршрут №118 "Микрорайон Нагорный – ЖК Фрегат" начнет работу уже с 1 января. Он пройдет по территории Кстова и соединит микрорайон Нагорный, Старое Кстово и жилой комплекс "Фрегат". Новый маршрут заменит Т-1, в адрес которого в течение года поступало множество жалоб от пассажиров.

Автобусы на маршруте №115 начнут курсировать с 4 января между заводом "Нител" и автостанцией Кстово (через Бешенцево). Он обеспечит прямое сообщение между Кстовом и Приокским районом Нижнего Новгорода, а также рядом населенных пунктов.

Маршруты будут работать по городской тарифной сетке: стоимость проезда составит 40 рублей. Сохраняются льготы и возможность бесплатной пересадки в течение 60 или 90 минут. 

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Кстовский район начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. Помимо разыгранных маршрутов, в начале нового года планируют запустить еще два: №60 и №130. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район маршруты Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 11:42Чинцов рассказал о росте бюджета Нижнего Новгорода после слияния с Кстовом
16 декабря 2025 07:00Власти утвердили новый план развития Кстовского района
09 декабря 2025 14:43Администрацию Кстовского района учредили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных