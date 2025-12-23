Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом Общество

Фото: Александр Воложанин

Завершены конкурсные процедуры на обслуживание двух автобусных маршрутов, связывающих Кстовский район с другими частями Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.

По итогам отбора определен перевозчик — ООО "АТП", ставшее единственным заявителем на два маршрута: №115 и №118.

Напомним, маршрут №118 "Микрорайон Нагорный – ЖК Фрегат" начнет работу уже с 1 января. Он пройдет по территории Кстова и соединит микрорайон Нагорный, Старое Кстово и жилой комплекс "Фрегат". Новый маршрут заменит Т-1, в адрес которого в течение года поступало множество жалоб от пассажиров.

Автобусы на маршруте №115 начнут курсировать с 4 января между заводом "Нител" и автостанцией Кстово (через Бешенцево). Он обеспечит прямое сообщение между Кстовом и Приокским районом Нижнего Новгорода, а также рядом населенных пунктов.

Маршруты будут работать по городской тарифной сетке: стоимость проезда составит 40 рублей. Сохраняются льготы и возможность бесплатной пересадки в течение 60 или 90 минут.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Кстовский район начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. Помимо разыгранных маршрутов, в начале нового года планируют запустить еще два: №60 и №130.