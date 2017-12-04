Посвященное Международному дню инвалидов мероприятие пройдет в Дзержинске Нижегородской области 7 декабря Общество

Посвященное Международному дню инвалидов мероприятие пройдет в Дзержинске Нижегородской области 7 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках городского праздника состоится церемония награждения благодарственными письмами руководителей и активистов городских отделений общественных организаций: городской организации НООО ОО "Всероссийское общество инвалидов", местной организации НОО ОООИ "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", местного отделения НОО ООО "Всероссийское общество глухих".

Также вниманию собравшихся будет представлена концертная программа, подготовленная силами творческих коллективов Дворца детского творчества и детской музыкальной школы №3 им. Н.К. Гусельникова. Также выступят победители фестиваля творчества педагогических работников "Грани таланта".

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Напомним, c 1 декабря в Дзержинске стартовала Декада инвалидов, в рамках которой будет организовано более 50 тематических мероприятий.