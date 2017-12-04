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Происшествия

СУ СК проводит проверку информации о травмировании школьника в Выксе Нижегородской области

05 декабря 2017 15:13  [65] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по информации о травмировании школьника в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК 5 декабря 2017 года.

Согласно сообщению, 5 декабря в эфире федеральной телекомпании транслировался сюжет о травмировании ученика его одноклассником в одной из школ Выксы.

В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц средней образовательной школы, допустивших травмирование ученика. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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