СУ СК проводит проверку информации о травмировании школьника в Выксе Нижегородской области

Фото:
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по информации о травмировании школьника в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК 5 декабря 2017 года.
Согласно сообщению, 5 декабря в эфире федеральной телекомпании транслировался сюжет о травмировании ученика его одноклассником в одной из школ Выксы.
В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц средней образовательной школы, допустивших травмирование ученика. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+