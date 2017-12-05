И.о. главы канавинской администрации Нижнего Новгорода Михаил Шаров потребовал от коммунальщиков лучше чистить снег Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров потребовал от домоуправляющей компании Канавинского района, ТСЖ и ЖСК, а также от муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" усилить работу по очистке тротуаров и внутридомовых территорий. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, также Шаров потребовал увеличить количество дворников, усилить работу по вывозу снега с территории района.

Вработе по очистке проезжей части дорог и пешеходных зон от снега в районе 2-3 декабря было задействовано 12 комбинированных дорожных машин, 31 МТЗ - для ежедневного прометания тротуаров и дворовых проездов, 17 самосвалов, шесть фронтальных погрузчиков, а также, бульдозеры, автогрейдеры, лаповый погрузчик и ковшовые погрузчики. Очисткой остановочных павильонов и тротуаров занимались более 85 дорожных рабочих.

Очистку входных групп домов и тротуаров осуществляли работники домоуправляющей компании Канавинского района, ТСЖ, ГУКа и других управляющих компаний, всего 400 человек. Произведена своевременная обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами с последующим прометанием и сгребанием образовавшегося снега.



Вместе с коммунальными службами в очистке улиц от снега принимали участие крупные хозяйствующие субъекты района – торговые центры, промышленные предприятия. Всего за три дня в Канавинском районе для обработки дорог и тротуаров было израсходовано более 400 тонн песко-соляной смеси, вывезено более 30 тысяч кубометров снега.

"Службы, отвечающие за уборку снега на территории района, работают в круглосуточном режиме. Перед ними стоит задача не допустить транспортного коллапса на дорогах района и сделать все необходимое для безопасности пешеходов и водителей. Вместе с тем, считаю необходимым увеличить количество работников, осуществляющих уборку улиц в ручном режиме",- сказал Шаров.