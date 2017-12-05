Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2017 18:40  [115] Руководство нижегородских ресторанов "Три Апрельсина " и "Синдбад" опровергает информацию о закрытии заведений
05 декабря 2017 18:26  [63] И.о. главы канавинской администрации Нижнего Новгорода Михаил Шаров потребовал от коммунальщиков лучше чистить снег
05 декабря 2017 18:25  [112] Подведение итогов работы приюта для бездомных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году
05 декабря 2017 17:14  [82] "Биржа" для волонтеров начала работать в Нижнем Новгороде по инициативе Елизаветы Солонченко
05 декабря 2017 16:42  [195] Облправительство утвердило проект планировки территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
05 декабря 2017 16:05  [341] Администрация Нижнего Новгорода введет новые виды безлимитных проездных с 2018 года
05 декабря 2017 15:59  [326] "Дубки", Б.Покровская и Нижневолжская набережная победили в голосовании на благоустройство в Нижнем Новгороде
05 декабря 2017 15:47  [153] План капитального ремонта МКД в Нижнем Новгороде на 2018 год увеличен в 1,6 раза
05 декабря 2017 15:41  [113] "Ростелеком" начал продажи смартфонов Samsung в центрах продаж и обслуживания
05 декабря 2017 14:53  [115] Посвященное Международному дню инвалидов мероприятие пройдет в Дзержинске Нижегородской области 7 декабря
Общество

И.о. главы канавинской администрации Нижнего Новгорода Михаил Шаров потребовал от коммунальщиков лучше чистить снег

05 декабря 2017 18:26  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров потребовал от домоуправляющей компании Канавинского района, ТСЖ и ЖСК, а также от муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" усилить работу по очистке тротуаров и внутридомовых территорий. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, также Шаров потребовал увеличить количество дворников, усилить работу по вывозу снега с территории района.

Вработе по очистке проезжей части дорог и пешеходных зон от снега в районе 2-3 декабря было задействовано 12 комбинированных дорожных машин, 31 МТЗ - для ежедневного прометания тротуаров и дворовых проездов, 17 самосвалов, шесть фронтальных погрузчиков, а также, бульдозеры, автогрейдеры, лаповый погрузчик и ковшовые погрузчики. Очисткой остановочных павильонов и тротуаров занимались более 85 дорожных рабочих.

Очистку входных групп домов и тротуаров осуществляли работники домоуправляющей компании Канавинского района, ТСЖ, ГУКа и других управляющих компаний, всего 400 человек. Произведена своевременная обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами с последующим прометанием и сгребанием образовавшегося снега.

Вместе с коммунальными службами в очистке улиц от снега принимали участие крупные хозяйствующие субъекты района – торговые центры, промышленные предприятия. Всего за три дня в Канавинском районе для обработки дорог и тротуаров было израсходовано более 400 тонн песко-соляной смеси, вывезено более 30 тысяч кубометров снега.

"Службы, отвечающие за уборку снега на территории района, работают в круглосуточном режиме. Перед ними стоит задача не допустить транспортного коллапса на дорогах района и сделать все необходимое для безопасности пешеходов и водителей. Вместе с тем, считаю необходимым увеличить количество работников, осуществляющих уборку улиц в ручном режиме",- сказал Шаров.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph