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Экономика

Инфляция в Нижегородской области составила 2,7% за 11 месяцев 2017 года

07 декабря 2017 15:48  [79] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инфляция в Нижегородской области составила 2,7% за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата от 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,6%. Цены на непродовольственные товары повысились на 2,1%, услуги - на 6,8%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона за январь-ноябрь 2017 года составил 2,7%.

Напомним, в 2016 году инфляция в Нижегородской области составила 5,4%, в том числе стоимость продуктов питания в среднем возросла на 4,8%. Уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%. Продукты тогда за год подорожали на 11,5%.

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Теги:
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