Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
27 апреля 2024 10:39  [44] "ЭнергосбыТ Плюс": сотрудничество ресурсоснабжающих и управляющих организаций – залог успешной подготовки к отопительному сезону
26 апреля 2024 17:38  [249] Судно для подготовки вертолетчиков морской авиации спустили на воду под Нижним Новгородом
26 апреля 2024 16:51  [229] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 16%
25 апреля 2024 10:47  [346] Нижегородский производитель увеличил мощности на 11% благодаря нацпроекту
24 апреля 2024 16:10  [531] ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов за 2023 год
24 апреля 2024 14:55  [438] Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске заняли более 50% полезной площади
24 апреля 2024 11:45  [431] Преимущества программы долгосрочных сбережений
24 апреля 2024 09:58  [381] Около 700 млн рублей выделят на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области
23 апреля 2024 18:21  [566] Завод по утилизации аккумуляторов запустят под Нижним Новгородом в 2026 году
23 апреля 2024 17:47  [437] Более 700 млн рублей направят на обновление тракторного парка в Нижегородской области
Экономика

"ЭнергосбыТ Плюс": сотрудничество ресурсоснабжающих и управляющих организаций – залог успешной подготовки к отопительному сезону

27 апреля 2024 10:39  [44] Экономика

24 апреля 2024 года при участии Минстроя России, Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, а также представителей профессионального сообщества состоялся круглый стол на тему "Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами".

Мероприятие прошло в рамках XII Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге.

В рамках совещания было обозначено, что подготовка многоквартирного дома к зиме - обязанность жилищных организаций. Паспорт готовности получат только те управляющие компании, которые выполнят 100% подготовительных мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями. 

В своем выступлении технический директор "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов отметил, что в среднем количество многоквартирных домов, готовых к отопсезону, не превышает 30% от всего жилого фонда. В остальных многоквартирных домах мероприятия по подготовке выполнены не в полном объеме: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения и т.д. Всё это напрямую влияет на качество коммунальных услуг.

Решить проблему и повысить качество теплоснабжения можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающей организации, в том числе через реализацию совместных проектов. 

"Теплоснабжение – это единая технологическая цепочка. И подготовка к осенне-зимнему периоду – единый технологический и организационный цикл. Низкая готовность к ОЗП любого из звеньев данного цикла негативно влияет на качество поставки коммунальной услуги для жителей", - сказал Григорий Чернов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph