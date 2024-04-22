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Экономика

Михаил Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина

02 мая 2024 16:22  [135] Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по развитию экономики предложения поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает телеканал "360".

Кроме того, Минпромторгу поручено проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе легковых машин, лекарств и строительных материалов.

Минтранс, в свою очередь, должен обеспечить транспортную доступность туристических объектов и нарастить предложения по авиаперевозкам.

Согласно информации, правительство по поручению президента продолжает работу над формированием экономики предложения с целью создания в России современных индустриальных мощностей и укрепления продовольственной безопасности.

Комплексы мероприятий на 2024–2025 годы должны быть разработаны до 15 мая, подчеркнули в правительстве.

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Теги:
Продовольствие Производство экономика
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