ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске станет пилотной площадкой для стратегии низкоуглеродного развития

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ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске в Нижегородской области станет пилотной площадкой для разработки стратегии низкоуглеродного развития особых экономических зон. Об этом сообщает ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
Стратегия подразумевает использование "зеленых" стандартов строительства при возведении инфраструктуры ОЭЗ, использование возобновляемых источников энергии, введение системы мониторинга выбросов парниковых газов, а также повторное использование воды и твердых коммунальных отходов.
Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что ОЗЭ "Кулибин" является одной из наиболее перспективных площадок для реализации инвестпроектов в химической промышленности, машиностроения и сфере IT.
"Мы уже ведем работу по созданию необходимой инфраструктуры на территории ОЭЗ – это дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. Инвесторы, заходя на нашу площадку, руководствуются принципами энергоэффективности и экологичности при организации своих производств, что соответствует актуальным принципам устойчивого развития экономики",- сказал Ищенко.
Напомним, два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске вложат в производство 2 млрд рублей.
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