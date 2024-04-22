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Экономика

ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске станет пилотной площадкой для стратегии низкоуглеродного развития

02 мая 2024 16:13  [134] Экономика

Фото: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России

ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске в Нижегородской области станет пилотной площадкой для разработки стратегии низкоуглеродного развития особых экономических зон. Об этом сообщает ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Стратегия подразумевает использование "зеленых" стандартов строительства при возведении инфраструктуры ОЭЗ, использование возобновляемых источников энергии, введение системы мониторинга выбросов парниковых газов, а также повторное использование воды и твердых коммунальных отходов.

Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что ОЗЭ "Кулибин" является одной из наиболее перспективных площадок для реализации инвестпроектов в химической промышленности, машиностроения и сфере IT.

"Мы уже ведем работу по созданию необходимой инфраструктуры на территории ОЭЗ – это дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. Инвесторы, заходя на нашу площадку, руководствуются принципами энергоэффективности и экологичности при организации своих производств, что соответствует актуальным принципам устойчивого развития экономики",- сказал Ищенко.

Напомним, два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске вложат в производство 2 млрд рублей.

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Теги:
Промышленность Химия
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