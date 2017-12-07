Следственный комитет РФ
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Начальник отдела жилфонда канавинской администрации в Нижнем Новгороде подозревается в служебном подлоге.
Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 8 декабря 2017 года, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
По версии следствия, в октябре 2016 года подозреваемый единолично составил и подписал протокол общего собрания собственников жилья дома по ул. Стрелка, согласно которому выбрана управляющая компания ООО "ДУК "Заречье". При этом собственники помещений дома в собрании не участвовали.
Только в 2017 году, получив иски о якобы неуплате коммунальных услуг управляющей компании, собственники узнали, что их дом обслуживает домоуправляющая компания. Вместе с тем, долгов по коммунальным услугам перед поставщиками собственники не имели.
В результате совершения незаконных действий подозреваемого нарушены права и законные интересы собственников помещений дома по ул. Стрелка, а также причинен материальный ущерб.
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