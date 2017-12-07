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Общество

Начальник отдела жилфонда канавинской администрации в Нижнем Новгороде подозревается в служебном подлоге

08 декабря 2017 11:03  [51] Общество
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Начальник отдела жилфонда канавинской администрации в Нижнем Новгороде подозревается в служебном подлоге.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 8 декабря 2017 года, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По версии следствия, в октябре 2016 года подозреваемый единолично составил и подписал протокол общего собрания собственников жилья дома по ул. Стрелка, согласно которому выбрана управляющая компания ООО "ДУК "Заречье". При этом собственники помещений дома в собрании не участвовали.

Только в 2017 году, получив иски о якобы неуплате коммунальных услуг управляющей компании, собственники узнали, что их дом обслуживает домоуправляющая компания. Вместе с тем, долгов по коммунальным услугам перед поставщиками собственники не имели.

В результате совершения незаконных действий подозреваемого нарушены права и законные интересы собственников помещений дома по ул. Стрелка, а также причинен материальный ущерб.

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