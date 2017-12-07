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Бизнес

Нижегородский инвестсовет продлил льготы компании "Даниели Волга" до конца 2019 года

08 декабря 2017 17:36  [80] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет Нижегородской области продлил льготы ООО "Даниели Волга" до конца 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 8 декабря 2017 года.

Инвестсовет рассмотрел вопрос о заключении дополнительного соглашения между ООО "Даниели Волга" и областным правительством. Напомним, инвестор построил в Дзержинске машиностроительный завод по производству металлургического оборудования. Он был открыт в феврале 2014 года. Соглашение, предусматривающее господдержку до 31 декабря 2017 года, было одобрено еще в марте 2013 года.

В соответствии с допсоглашением, льготы по налогу на имущество увеличиваются с 76 млн рублей до 114,5 млн рублей. Льготы по налогу на прибыль, установленные в сумме 22,7 млн рублей, исключаются. Бюджетный эффект за период действия инвестиционного соглашения уменьшается с 76,4 млн рублей до 29,3 млн рублей. Размер инвестиций возрастает с 1 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Количество рабочих мест увеличивается со 150 до 210.

"Компания начала строить завод в 2012 году, а выпуск продукции планировалось начать в 2013 году, однако пришлось сделать дополнительные инвестиции, причем весьма существенные. Затем был кризисный год. К сожалению, курс рубля упал, и у компании в 2015-2016 годах были трудности, потому что существенно выросла себестоимость продукции, стоимость валютного финансирования. Кроме того, наши крупные клиенты приостановили свои инвестиционные проекты", - отметила представитель компании. Она также добавила, что к 2021 году компания рассчитывает выйти на выручку в объеме 3 млрд рублей.

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