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Общество

Прокуратура Нижнего Новгорода нашла нарушения трудового законодательства в горадминистрации

11 декабря 2017 09:57  [57] Общество
администрация Нижнего Новгорода

администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода нашла нарушения трудового законодательства в горадминистрации. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, нарушения были обнаружены после проверки соблюдения трудового законодательства в одном из структурных подразделений городской администрации.

Установлено, что в, в частности, сотрудники работают без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, не соблюдается режим отдыха работников, трудовые договоры заключены с нарушениями.

Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, в отношении руководителя структурного подразделения городской администрации возбуждены три административных дела по ч.ч.1,4 ст.5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). Материалы для рассмотрения направлены в Гострудинспекцию в Нижегородской области.

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