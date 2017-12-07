Прокуратура Нижнего Новгорода нашла нарушения трудового законодательства в горадминистрации Общество

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода нашла нарушения трудового законодательства в горадминистрации. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, нарушения были обнаружены после проверки соблюдения трудового законодательства в одном из структурных подразделений городской администрации.

Установлено, что в, в частности, сотрудники работают без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, не соблюдается режим отдыха работников, трудовые договоры заключены с нарушениями.

Городской прокуратурой внесено представление в адрес главы администрации Нижнего Новгорода.



Кроме того, в отношении руководителя структурного подразделения городской администрации возбуждены три административных дела по ч.ч.1,4 ст.5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). Материалы для рассмотрения направлены в Гострудинспекцию в Нижегородской области.