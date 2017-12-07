Нижегородский аэропорт ввел в эксплуатацию самоходный пассажирский трап и ленточный транспортер

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)
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Международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") ввел в эксплуатацию самоходный пассажирский трап и ленточный транспортер. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила 11 декабря 2017 года.
Согласно информации, пассажирский трап TSP5822D изготовлен итальянской компанией Darmec Technologies. Он работает на высоте от 2,2 до 5,8 м. предназначен для посадки и высадки пассажиров на аэродромных стоянках, которые не оборудованы телескопическими трапами.
Для выгрузки и погрузки багажа закуплен самоходный ленточный транспортeр Darmec Technologies NS725D. С его помощью погрузка и выгрузка багажа происходит быстрее и безопаснее.
Напомним, нижегородский аэропорт увеличил пассажиропоток на 23,6% за девять месяцев 2017 года – до 742 тысяч человек.
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