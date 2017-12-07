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Общество

Нижегородский аэропорт ввел в эксплуатацию самоходный пассажирский трап и ленточный транспортер

11 декабря 2017 11:51  [77] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") ввел в эксплуатацию самоходный пассажирский трап и ленточный транспортер. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, пассажирский трап TSP5822D изготовлен итальянской компанией Darmec Technologies. Он работает на высоте от 2,2 до 5,8 м. предназначен для посадки и высадки пассажиров на аэродромных стоянках, которые не оборудованы телескопическими трапами.

Для выгрузки и погрузки багажа закуплен самоходный ленточный транспортeр Darmec Technologies NS725D. С его помощью погрузка и выгрузка багажа происходит быстрее и безопаснее.

Напомним, нижегородский аэропорт увеличил пассажиропоток на 23,6% за девять месяцев 2017 года – до 742 тысяч человек.

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Теги:
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