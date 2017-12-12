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Экономика

Гоcдолг Нижегородской области в течение января – ноября 2017 года сократился на 2,8%

12 декабря 2017 17:06  [78] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственный долг Нижегородской области в течение января – ноября 2017 года сократился на 2,8%. Об этом министерство финансов региона сообщило 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2017 года он составил 76,3 млрд рублей.

По данным регионального минфина, за январь-ноябрь 2017 года доходы консолидированного бюджета получены в сумме 156,8 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 136,1 млрд рублей, что составляет больше 90% к годовому плану и выше поступлений аналогичного периода 2016 года почти на 5% или на 6,2 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета за 11 месяцев 2017 года исполнены в сумме 156,8 млрд рублей.

Напомним, правительство Нижегородской области в конце ноября объявило шесть аукционов на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий. Лимит задолженности по четырем кредитным линиям должен составить по 1 млрд рублей, еще по двум – по 500 млн рублей. Средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита облбюджета. Торги пройдут 15 и 21 декабря 2017 года.

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