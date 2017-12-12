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Общество

Суд приговорил к полутора годам условно мошенничавшую в соцсети жительницу Арзамасского района Нижегородской области

12 декабря 2017 19:34  [49] Общество
Суд приговорил к полутора годам условно мошенничавшую в соцсети жительницу Арзамасского района Нижегородской области

Суд приговорил к полутора годам условно мошенничавшую в соцсети жительницу Арзамасского района Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к полутора годам условно мошенничавшую в соцсети жительницу Арзамасского района Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, безработная женщина создала в социальной сети группу "Изделия из кожи и меха: шубы, жилеты аксессуары". Там, она разместила изображения меховых изделий и рекламу о якобы их продаже. Хотя на самом дела их в наличии у нее не было.

В апреле 2016 года другая женщина обнаружила объявление о продаже жилета из натурального меха. Она захотела его приобрести и для этого начала переписку с мошенницей. Они договорились о покупке жилета за 13,5 тысячи рублей. Потерпевшая перевела мошеннице деньги, но жилета не получила. Деньги осужденная тогда потратила на личные цели, а от переписки с потерпевшей уклонялась.

На суде она раскаялась в содеянном и полностью возместила потерпевшей материальный ущерб. Уголовное дело рассматривалось по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

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