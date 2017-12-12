КСП выявила нарушения на 15,7 млн рублей при проверке программы по обеспечению общественного порядка в Нижегородской области Общество

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контрольно-счетная палата региона провела проверку госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области". Об этом говорится в сообщении КСП от 11 декабря 2017 года.

Проверка проводилась в министерстве инвестиций (за 2016 и семь месяцев 2017 года), департаменте региональной безопасности (за 2016 и 10 месяцев 2017 года) и ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения". Также была проведена встречная проверка в ГБУ НО "Автобаза управления делами правительства Нижегородской области".

Всего было проверено использование 310,8 млн рублей, установлено нарушений и недостатков на 15,7 млн рублей, из них 12,47 млн – неэффективное использование бюджетных средств, 1,77 млн – нарушения порядка учета и передачи имущества; 1,4 млн – несоответствие закупленного оборудования целям программы.

Так, департаментом и мининвестом не соблюдены требования нормативно-правовых актов при закупке автотранспортных средств и других технических и специальных средств для ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мининвестом в нарушение ст.48 закона области №31 "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области" передано в безвозмездное пользование имущество Нижегородскому линейному управлению МВД России на транспорте и УМВД России по Нижнему Новгороду.

Управлением делами в 2016 году нарушались сроки выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу оружия. Приобретенный за счет средств программы автомобиль передан в оперативное управление управделами и эксплуатируется министерством здравоохранения региона.

ГКУ НО "ЦБДД" не соблюден принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств: приобретенное в сентябре 2015 года и в декабре 2016 года оборудование до настоящего времени не эксплуатируется и находится в заводской упаковке.

Отчет о результатах проверки направлен Законодательному собранию и врио губернатора. Руководителям проверяемых подразделений и учреждений направлены представления для принятия мер об устранении нарушений. Материалы проверки переданы в прокуратуру Нижегородской области.