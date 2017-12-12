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Экономика

КСП выявила нарушения в 85% отчета о бюджете Гагинского района Нижегородской области за 2016 год

13 декабря 2017 12:17  [53] Экономика

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в 85% отчета о бюджете Гагинского района Нижегородской области за 2016 год. Об этом говорится в сообщении КСП от 11 декабря 2017 года.

В рамках проверки годового отчета об исполнении бюджета района за 2016 год было проверено расходование 361,53 млн рублей. Установлено нарушений и недостатков на 308,4 млн рублей или 85,3% проверенного объема, в том числе нарушения в учете имущества – 263,88 млн рублей.

Основные нарушения и недостатки: решение о бюджете и изменения к нему опубликованы в официальном печатном издании с нарушением срока; выявлены отдельные случаи установки рекламных конструкций без разрешения; отмечены значительные объемы просроченной задолженности по доходам от использования муниципального имущества; установлены отдельные факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств; допущено превышение принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами; субсидии юрлицу предоставлялись с нарушением бюджетного и антимонопольного законодательства.

Также выявлены неоднократные случаи нарушения условий перечисления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. Отмечены отдельные нарушения при осуществлении муниципальных закупок.

Инвентаризация активов, в том числе имущества казны, перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2016 год не проводилась.

По итогам проверки в администрацию направлено представление об устранении нарушений. Отчет направлен в Заксобрание и врио губернатора. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

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