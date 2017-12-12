Нижегородское правительство намерено начать оценку переданных федеральных земель в январе-феврале 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство Нижегородской области намерено начать оценку переданных АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в региональную собственность земельных участков в январе-феврале 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, на данный момент из Москвы в область направлены документы, подтверждающие факт передачи земельных участков из федеральной в региональную собственность. После того, как документация прибудет в регион, правительство начнет процедуру оформления участков, а далее - оценки полученных участков. После ее завершения будут объявлены электронные торги.

Начало работ по оценке участков анонсировано на январь-февраль 2018 года.

Напомним, область получит 133 га земель в поселке Новинки Богородского района.

Как сообщалось ранее, в Новинках находится долгострой "Новинки Smart City " (застройщик - "Кварстрой Центр"). Облправительство после активных действий и пикетов дольщиков, в ноябре 2017 года анонсировало достройку 25 из 34 домов этого жилого комплекса.

После передачи земель на баланс области регионом планируется их продажа (с объявлением аукциона). Вырученные деньги нижегородское правительство планирует направить на завершение реализации проекта, либо передачу их новому застройщику, который примет на себя обязательства по достройке жилого комплекса.