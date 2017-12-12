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Происшествия

Цех по производству детских кроваток горел в Шахунье Нижегородской области 13 декабря

14 декабря 2017 11:15  [37] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Цех по производству детских кроваток горел в Шахунье Нижегородской области 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в цехе поступило в МЧС в 11:25. Согласно информации, людей в здании не было, все работники самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован на площади 150 кв. метров. В результате пожара выгорела внутренняя отделка и оборудование, кровля цеха. Как сообщает МЧС, на тяжесть последствий пожара повлияла большая горючая загрузка – в цехе находилась лакокрасочная продукция. Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

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