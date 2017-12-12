Четверо жителей Казани и Москвы предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей у нижегородского юриста Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверо жителей Казани и Москвы предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей у нижегородского юриста. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 14 декабря 2017 года.

По версии следствия, 29 ноября 2016 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода злоумышленники, применяя насилие и угрожая применением предмета, похожего на пистолет, насильно усадили 29-летнего нижегородца в автомобиль и вывезли в г. Казань, где удерживали до 1 декабря. Кроме того, они похитили личные вещи потерпевшего на сумму 95 тысяч рублей. Обвиняемые все это время требовали у потерпевшего передачи им 10 млн рублей.

В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий 1-2 декабря 2016 года следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции задержали в Нижнем Новгороде четверых подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители г. Казани и г. Москвы в возрасте от 21 до 43 лет. В наш город они приехали вместе с похищенным гражданином за требуемыми деньгами.

В отношении мужчин возбуждено дело, в зависимости от роли каждого, по п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Все подозреваемые арестованы, вину они не признали. Однако, как поясняет СУ СК, "в ходе предварительного следствия были получены достаточные доказательства, подтверждающие совершение ими правонарушений".

Отмечается также, что потерпевший занимался частной юридической практикой, осуществлял сопровождение по гражданским делам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.