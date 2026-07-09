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Происшествия

Суд утвердил срок нижегородскому экс-замгубернатора за хищение 247 млн рублей

09 июля 2026 11:53 Происшествия
Суд утвердил срок нижегородскому экс-замгубернатора за хищение 247 млн рублей

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы прокуратуры и защиты бывшего застройщика и экс-вице-губернатора региона Валерия Англичанинова, однако не стал менять ранее вынесенный приговор.

Англичанинова признали виновным в хищении 247 млн рублей у участников долевого строительства. В январе 2026 года суд назначил бывшему чиновнику 6 лет лишения свободы по делу о хищении средств дольщиков при возведении «Дома на Горького» в центре Нижнего Новгорода. При этом прокуратура добивалась более строгого наказания и просила назначить десять лет колонии.

Сам Англичанинов своей вины не признал. Он заявлял, что строительство затянулось из-за начала работ по возведению новой станции метро, а также утверждал, что реализацию проекта якобы контролировал основатель холдинга СУ-155 Михаил Балакин, который покинул Россию.

Ранее Англичанинов уже был осужден на четыре года колонии по делу о нарушении сроков строительства жилья для военных в подмосковном Чехове. Наказание по делу «Дома на Горького» было назначено с учетом этого приговора.

Впоследствии проблему обманутых дольщиков решали региональные власти. Для завершения строительства объекта привлекли СЗ «Хутор», принадлежащий бывшему заместителю губернатора Антону Аверину.

По итогам рассмотрения жалоб областной суд не нашел оснований для изменения приговора, поэтому назначенный срок остался в силе, пишет «Коммерсант-Приволжье».

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Теги:
Долгострои Приговор Суд
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