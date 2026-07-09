Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 8 июля произошла трагедия на воде. В Мещерском озере утонул мужчина, сообщили в региональном МЧС.

Тело из водоема извлекли очевидцы. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Причины случившегося предстоит выяснить компетентным органам.

Ранее похожий инцидент случился в Дзержинске. Там 7 июля в безымянном озере погиб неизвестный мужчина.

По данным за период с 29 июня по 5 июля, в Нижегородской области зарегистрировали семь происшествий на воде. В шести случаях трагедий избежать не удалось.