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Происшествия

Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде

09 июля 2026 09:11 Происшествия
Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 8 июля произошла трагедия на воде. В Мещерском озере утонул мужчина, сообщили в региональном МЧС.

Тело из водоема извлекли очевидцы. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Причины случившегося предстоит выяснить компетентным органам.

Ранее похожий инцидент случился в Дзержинске. Там 7 июля в безымянном озере погиб неизвестный мужчина.

По данным за период с 29 июня по 5 июля, в Нижегородской области зарегистрировали семь происшествий на воде. В шести случаях трагедий избежать не удалось.

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Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
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