"Опыт работы Глеба Никитина в Минпромторге позволяет ему на личных контактах решать важные вопросы", – Александр Суханов Политика

Александр Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Опыт работы Глеба Никитина в Минпромторге позволяет ему на личных контактах решать важные вопросы", – заявил журналистам политический обозреватель Александр Суханов, комментируя заключение ряда контрактов между облправительством и крупными компаниями.

По его словам, на то, что за последний месяц в Нижегородскую область совершили визиты сразу несколько крупных чиновников из федерального центра, влияют сразу несколько факторов, в том числе и личность врио губернатора региона Глеба Никитина. "Первый (фактор, - прим НИА "Нижний Новгород") заключается в том, что наш регион сегодня должен решить достаточно важную задачу в деле развития оборонно-промышленного комплекса России. Мы видим это по увеличению оборонных заказов, по тому, что в предприятия пошли федеральные средства на модернизацию и внедрение новых технологий", - отметил Суханов.

Вторым фактором эксперт назвал высокий уровень доверия к Глебу Никитину со стороны федерального правительства. "Безусловно, губернатору помогает и его опыт работы в министерстве промышленности и торговли РФ. Он позволяет Никитину на личных контактах решать важные вопросы и договариваться с представителями крупных компаний и министерств, которые потом приезжают в Нижегородскую область и заключают многомиллиардные контракты. Это дает нижегородцам надежду, что Глебу Никитину удастся поднять экономику региона, уровень жизни населения и решить основные задачи, поставленные перед ним. Кроме того, недавний приезд Владимира Путина в Нижегородскую область и тот факт, что именно у нас он заявил об участии в выборах президента, свидетельствуют о том, что наш регион и непосредственно Глеб Никитин пользуются поддержкой федерального центра", - подчеркнул Суханов.

"Уже сейчас новый глава региона успел занять достаточно высокие позиции в федеральном рейтинге глав регионов. Ему достаточно быстро удалось решить вопрос с переходом Нижнего Новгорода на "одноглавую" систему управления, погасить конфликт между группами элит. Все это говорит о том, что Глеб Никитин хороший управленец, умеет, несмотря ни на что, идти к цели, но в то же время готов к диалогу и обсуждению проблем", - заявил политобозреватель.



Напомним, что на встрече 13 декабря Глеб Никитин с руководством ПАО "Россети" договорился о том, что "Россети" выделят Нижегородской области дополнительно 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики. Средства планируется выделить в срок до пяти лет.

Напомним также, что нижегородское правительство и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года. Врио главы региона Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" достигли предварительной договоренности о строительстве отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". Договоренность была достигнута на их личной встрече, строительство объекта "Газопровод - отвод и ГРС "Горбатовка" начнется "в ближайшее время".