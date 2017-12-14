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Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 15 декабря

15 декабря 2017 07:55  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 15 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, ночью и утром 15 декабря местами по Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с.

В связи с этим, как сообщает МЧС, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Из-за порывов ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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Теги:
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