МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 15 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, ночью и утром 15 декабря местами по Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с.

В связи с этим, как сообщает МЧС, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Из-за порывов ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.