Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Нижегородской области 15-18 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Нижегородской области 15-18 декабря 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, с 15 по 18 декабря сохранится пасмурная, влажная ноябрьская погода. Временами пройдут дожди с мокрым снегом, ожидаются гололедные явления.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются при прохождении активных атмосферных фронтов 18 и 19 декабря. Днем – оттепели до 0…+3°, минимальная температура воздуха ночью составит около 0°.Будет скользко.