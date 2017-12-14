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Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Нижегородской области 15-18 декабря 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.
Согласно информации, с 15 по 18 декабря сохранится пасмурная, влажная ноябрьская погода. Временами пройдут дожди с мокрым снегом, ожидаются гололедные явления.
Наиболее интенсивные осадки прогнозируются при прохождении активных атмосферных фронтов 18 и 19 декабря. Днем – оттепели до 0…+3°, минимальная температура воздуха ночью составит около 0°.Будет скользко.
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