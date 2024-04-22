Эн+ подвел итоги отопительного сезона 2023-2024 в Нижнем Новгороде Общество

ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) подвела итоги отопительного сезона 2023 – 2024 годов в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

На подготовку к ОЗП было направлено более 320 млн рублей. Это позволило заменить порядка 21 км тепловых сетей, сформировать необходимые материально-технические запасы, а также укомплектовать 16 ремонтных бригад. Более того, аварийно-диспетчерские службы в круглосуточном режиме вели мониторинг систем теплоснабжения двух районов города.

Тщательная подготовка позволила не допустить массовых нарушений теплоснабжения, оперативно устранять локальные аварии, также соблюдать температурные режимы для комфортного прохождения зимнего периода.

"Число повреждений на тепловых сетях за прошедший отопительный период снизилось на 25%, несмотря на крайне нестабильные температурные условия. Этих показателей удалось добиться благодаря верно выбранной стратегии: за счет увеличения объема перекладки изношенных сетей и замены устаревшего оборудования. Считаю, что компания успешно прошла отопительный период, планируем и в дальнейшем улучшать качество теплоснабжения населения Нижнего Новгорода", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.