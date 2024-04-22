Всероссийская олимпиада школьников по математике завершилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Победителей и призеров 50-й Всероссийской олимпиады школьников по математике определили в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участниками олимпиады стали 473 школьника из 80 регионов, а также команда из 6 человек из Китайской Народной Республики.

По итогам математического турнира победу одержали 19 человек, призерами стали 184 школьника, в том числе, два нижегородских ученика: Михаил Лаптев (9 класс) и Семён Шмидт (10 класс).

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для призеров и победителей олимпиады в регионе учреждена специальная стипендия имени Юрия Неймарка. Кроме того, школьники, которые хотят связать свою жизнь с ИТ-сферой, могут стать первыми студентами межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Олимпиада в течении двух дней проходила на базе "Школы 800". Во время турнира школьники решали 8 задач по математике и геометрии. Испытания длились 10 часов. Работы участников математического конкурса оценивало экспертное жюри в состав которого вошли 50 человек. Это преподаватели Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет), Московского государственного университета им. Н.Э. Баумана, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и педагоги школ из Московской области и Санкт-Петербурга.

Помимо математического состязания, участники финальной части олимпиады принимали участие в обучающих семинарах от партнеров олимпиады, а также знакомились с Нижним Новгородом.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Ранее сообщалось, что нижегородский школьник стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии.