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Общество

Нижегородский завод "РУМО" утилизировал более 80 тонн опасных отходов после вмешательства Росприроднадзора

15 декабря 2017 12:54  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ОАО "РУМО" утилизировал более 80 тонн опасных отходов после вмешательства Росприроднадзора. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, более 1,3 тысяч списанных конденсаторов, содержащих трихлордифенил, были обнаружены специалистами департамента в ходе административного расследования по факту ненадлежащего хранения веществ I класса опасности на территории "РУМО" в октябре текущего года.

Часть конденсаторов была разгерметизирована, часть находилась в горизонтальном либо наклонном положении, что является нарушением требований к хранению твердых промотходов I класса опасности.

По итогам расследования юридическое и должностное лица были оштрафованы на 110 тысяч рублей

В то же время в рамках совещаний с участием департамента, ОАО "РУМО", министерства промышленности и министерства экологии Нижегородской области было принято решение о необходимости скорейшей утилизации опасных отходов. Договор на утилизацию конденсаторов руководство РУМО заключило с ООО "Прогресс". Данная компания имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности (в том числе на транспортирование, обработку, обезвреживание и утилизацию отходов I класса опасности).

Накануне конденсаторы, общий вес которых составляет порядка 80 тонн, под непосредственным контролем департамента Росприроднадзора по ПФО были отправлены спецтранспортом для обезвреживания и утилизации в г. Рошаль (Московская область). До места назначения груз также сопровождают специалисты Росприроднадзора. "Мы поставили себе задачу проконтролировать данный процесс от начала и до конца", - подчеркнул начальник департамента Олег Кручинин.

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