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Происшествия

Экс-следователь полиции подозревается во взяточничестве в Нижегородской области

15 декабря 2017 13:35  [121] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-следователь полиции подозревается во взяточничестве в Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 15 декабря 2017 года.

По версии следствия, 30-летний бывший следователь специализированного следственного отдела по дорожно-транспортным преступлениям ГСУ ГУ МВД потребовал от свидетеля по расследуемому им уголовному делу о нарушении ПДД 30 тысяч рублей за то, что не станет производить выемку принадлежащего свидетелю легкового автомобиля, имеющего значение для уголовного дела. Он угрожал свидетелю привлечением к уголовной ответственности по ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Кроме того, он угрожал изъятием автомобиля на спецстоянку.

11 декабря 2017 года на территории Нижегородского района в салоне личного автомобиля обвиняемый получил от мужчины 15 тысяч рублей.

В момент задержания его сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области с поличным обвиняемый оказал активное сопротивление. Он совершил столкновение сразу с несколькими автомобилями оперативных служб МВД России и гражданских лиц, после чего предпринял попытку уничтожить деньги, полученные преступным путем.

Уголовное дело в отношении 30-летнего бывшего следователя возбуждено по п."б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение лично взятки в виде денег в значительном размере за бездействие, совершенное с вымогательством взятки).

Из полиции он уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Обвиняемый вину не признал. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте. Расследование продолжается.

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