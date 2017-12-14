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Происшествия

Житель Нижегородской области требует с "Почты России" 950 тысяч рублей компенсации морального вреда

16 декабря 2017 11:12  [139] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области требует с "Почты России" 950 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции по региону 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, мужчина обратился в Борский городской суд с иском к ФГУП "Почта России" о взыскании компенсации морального вреда. По словам истца, в октябре 2017 года он обратился в почтовое отделение с просьбой принять отправление. При этом на почте ему отказали в оплате услуги банковской картой.

После этого мужчина написал претензию о нарушении его прав, в ответе на которую руководитель почтамта указал, что оплата посредством банковских карт не входит в перечень услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.

Истец считает, что поскольку Почта России является монополистом на рынке оказания услуг по оправлению почтовой корреспонденции, он лишен права на получение качественных услуг и возможности заплатить за них так, как ему удобнее и как разрешено законом.

Размер причинённого морального вреда мужчина оценил в 950 тысяч рублей

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