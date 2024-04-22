Одну из самых крупных партий запрещёнки изъяли в нижегородской ИК-6

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В ночь с 22 на 23 апреля сотрудниками ИК-6 ГУФСИН Нижегородской области обнаружили схрон с запрещёнными предметами. Его спрятали в одноим из баллонов, предназначенном для бытового пропана.
Распилив баллон, сотрудники колонии обнаружили 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флешкарты, адаптеры, гарнитуры для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие к мобильникам и многое другое, запрещённое к хранению и использованию в учреждениях УИС.
Как отметили в пресс-службе ГУФСИН, изъятая партия запрещённых предметов является одной из самых крупных за последние годы.
Оперативный отдел ИК-6 уже установил участников организации канала передачи "запрещёнки" на территорию ведомства. Организована проверка.Напомним, что правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму. Штраф будет составлять от 25 до 50 тысяч рублей.
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