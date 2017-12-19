Жители Выксы Нижегородской области собрали свыше 120 тысяч рублей на предновогодней ярмарке Общество

Жители Выксы Нижегородской области собрали свыше 120 тысяч рублей на предновогодней ярмарке Фото: Валерий Покумейко

Жители и гости г.о. Выкса Нижегородской области собрали свыше 120 тысяч рублей на первой предновогодней благотворительной ярмарке "Волшебные рукавички".

Как сообщила 18 декабря 2017 года пресс-служба Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", Москва), который являлся инициатором проведения ярмарки, мероприятие прошло 17 декабря при поддержке местной администрации. Все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов партнеров мероприятия – тридцати некоммерческих и благотворительных организаций.

Ярмарку посетили около полутора тысяч человек. Для них были организованы творческие мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, праздничный концерт с участием ансамбля "Самоцветы" ( Москва), актрисы Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова Галины Бокашевской и творческих коллективов из Выксы. Ведущим мероприятия выступил актер, телеведущий Первого канала Иван Смелик.



"Благодарю всех партнеров и друзей за то, что поддержали нашу ярмарку и внесли свой посильный вклад в социальные проекты, которые будут реализованы в Нижегородской области. Это мероприятие направлено на популяризацию благотворительности среди жителей Выксы и развитие некоммерческих и благотворительных организаций. Оно еще раз показало, как много неравнодушных отзывчивых людей живет в нашем округе. Уверен, что в предстоящий год волонтерства хороших поступков и добрых дел на благо Выксы и нашего региона будет еще больше", - отметил управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.