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Общество

Нижегородка получила гран-при программы "Лига экскурсоводов"

21 мая 2024 13:53  [56] Общество

Фото: "Россия – страна возможностей"

Мастер гостеприимства из Нижегородской области Наталья Фомичева получила гран-при проекта "Лига экскурсоводов".

Как сообщает АНО "Россия – страна возможностей", программа была реализована президентской платформой вместе с российским обществом "Знание" и программой Росмолодежи "Больше чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участниками "Лиги экскурсоводов" стали гиды и экскурсоводы со всей России, которые соревновались в профессиональном мастерстве. На разных этапах в качестве жюри мастерство конкурсантов оценивали студенты, эксперты, путешественники, лидеры общественного мнения, а также выдающиеся деятели из разных сфер. 

Конкурс "Лиги экскурсоводов" проводился в семи номинациях. В финале за победу боролись 210 человек из 59 субъектов России.

В финале нижегородка представила новый уникальный маршрут по родному региону. Также победителями в своих номинациях стали представители Тюменской, Калужской,Курской и Сахалинской областей и два представителя из Санкт-Петербурга. Награждали победителей исполнительный директор АНО "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин и генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Все финалисты программы "Лига экскурсоводов" присоединятся к сообществу индустрии гостеприимства страны через проект "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей" и к флагманскому проекту российского общества "Знание" -"Знание.Лектор". Кроме того, у них появилась возможность презентовать свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи "Больше чем путешествие". Дополнительным призом станет прохождение профильной программы повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что VR-экскурсии по речному Нижнему Новгороду и городам области стали доступны в ТИЦ.

Также сообщалось, что турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%

СПРАВКА:

Проект "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрыть потенциал профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Победители имеют возможность получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, а также имеют возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

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Теги:
Конкурсы Победа Туризм
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