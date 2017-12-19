Воспитанники нижегородских детских домов сыграли в финале благотворительного проекта "Я выбираю футбол" Общество

Воспитанники нижегородских детских домов сыграли в финале благотворительного проекта "Я выбираю футбол". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком", выступившего партнёром мероприятия.

Согласно информации, итоговый матч объединенной команды воспитанников детского дома №3 и специального (коррекционного) детского дома №1 со взрослой командой "ФК Движение" в рамках благотворительного проекта "Я выбираю футбол" прошел 17 декабря.

Благотворительный проект проходил с сентября по декабрь 2017 года. "Ростелеком" совместно с детской футбольной школой "Volga Kids" организовал регулярные профессиональные тренировки для воспитанников детских домов. Ребята приняли участие в футбольном фестивале "Volga Kids", сыграли с командами "СДЮСШОР-8" и "Альфа-Банка", а также провели несколько двусторонних матчей.

"Мы увидели, как за время проведения благотворительного проекта, у ребят из детских домов проявился интерес к занятию спортом и, в частности, к игре в футбол. У многих из них, действительно, есть спортивный талант. Я надеюсь, что в будущем они смогут проявить себя и, возможно, кто-то из них станет известным футболистом", - рассказал главный тренер проекта Георгий Ладыгин.

В компании отмечают, что целью реализованного проекта было не просто обучение ребят основам техники игры в футбол, но и важных социальных навыков – умения работать в команде, добиваться высоких результатов. Все это должно способствовать гармоничному развитию и адаптации в современном обществе детей-сирот.