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19 декабря 2017 16:44  [122] Около тысячи детей из Кстовского района приняли участие в экологическом конкурсе ЛУКОЙЛа "Чистый взгляд"
Общество

Около тысячи детей из Кстовского района приняли участие в экологическом конкурсе ЛУКОЙЛа "Чистый взгляд"

19 декабря 2017 16:44  [122] Общество

Фото: "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Около тысячи детей из Кстовского района приняли участие в экологическом конкурсе "Чистый взгляд". Об этом сообщила пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, в городе Кстово в ДК Нефтехимиков подвели итоги конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" на тему: "Мама, папа, я – экологическая семья", который организовала компания ЛУКОЙЛ совместно с департаментом образования Кстовского района. Около 1000 учащихся первого-четвертого классов школ города Кстово и Кстовского района приняли участие в этом конкурсе.

Авторы лучших работ получили Дипломы победителей и новогодние призы, а самым главным подарком для них стал приглашение на премьеру 3D-мюзикла "Алиса в стране чудес"

"Компания впервые организовала в Кстовском районе, в одном из регионов, где она ведет свою промышленную, социальную и благотворительную деятельность, экологический конкурс "Чистый взгляд" для детей на тему экологии. В связи с тем, что конкурс получил широкий положительный общественный резонанс, в "ЛУКОЙЛе" решили транслировать его и в другие регионы присутствия деятельности компании", - отмечается в сообщении.

  

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