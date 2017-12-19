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Экономика

Размер допущенного нижегородскими предприятиями убытка за десять месяцев 2017 года сократился на 5,6%

20 декабря 2017 14:45  [83] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Размер допущенного нижегородскими предприятиями убытка за десять месяцев 2017 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликованы в материалах на сайте Нижегородстата 20 декабря 2017 года.

Согласно информации, за январь-октябрь текущего года 29,5% всех организаций региона допустили убыток в общей сумме на 16 млрд 954 млн рублей. За тот же период 2016 года убыточными являлись 27,7% организаций, однако сумма убытка была выше – 17 млрд 971 млн рублей (снижение на 5,6%).

Прибыль организаций по итогам десяти месяцев 2017 года составила 129 млрд 925 млн рублей, что 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда прибыль составляла 117 млрд 565 млн рублей. Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и имеющих штат более 15 человек.

Напомним, по итогам I полугодия текущего года убыточными являлись 31,7% всех организаций региона. Сумма убытка составляла – 14 млрд 335,5 млн рублей.

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