Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Совет по земельным отношениям Нижегородской области в 2025 году рассмотрел 980 инвестиционных инициатив. Об этом 20 января сообщил глава регионального минимущества Сергей Баринов на заседании комитета ЗСНО по градостроительству, передает НИА "Нижний Новгород".

Из общего числа проектов 65% составили крупные инициативы, 18% касались сферы ЖКХ, ещё 17% были направлены на развитие социальной и культурной инфраструктуры. В числе последних 8% пришлись на туристические объекты, включая строительство глэмпингов.

"Заявленный объем инвестиций по всем проектам превысил 80 миллиардов рублей. Реализация этих инициатив позволит создать более 7650 новых рабочих мест", - отметил Баринов.

По итогам работы в 2025 году Совет заключил 109 договоров аренды земельных участков. Кроме того, выяснилось, что не все проекты оказались добросовестными. В частности, минимущества инициировало судебные процессы по ряду инвестиционных соглашений.

"Некоторые инвесторы регистрировали объекты незавершённого строительства, которые фактически не имели признаков капитальности. По результатам обследования мы выявляли такие случаи и через суд добивались аннулирования зарегистрированных прав", — пояснил министр.

Он добавил, что в рамках работы по инвентаризации за год было расторгнуто 42 договора аренды и отменены соответствующие решения Совета.

