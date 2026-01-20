У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 января 2026 19:05Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год
20 января 2026 17:37Нижегородский малый бизнес получил 147 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2025 года
20 января 2026 17:36Госдолг Нижегородской области достиг 216 млрд рублей
20 января 2026 12:2287% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году
20 января 2026 11:10Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году
19 января 2026 17:40Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
19 января 2026 15:05Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию
19 января 2026 11:29Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах
19 января 2026 10:50На 11% увеличилась выработка на нижегородской мебельной фабрике
Экономика

Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год

20 января 2026 19:05 Экономика
Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Совет по земельным отношениям Нижегородской области в 2025 году рассмотрел 980 инвестиционных инициатив. Об этом 20 января сообщил глава регионального минимущества Сергей Баринов на заседании комитета ЗСНО по градостроительству, передает НИА "Нижний Новгород". 

Из общего числа проектов 65% составили крупные инициативы, 18% касались сферы ЖКХ, ещё 17% были направлены на развитие социальной и культурной инфраструктуры. В числе последних 8% пришлись на туристические объекты, включая строительство глэмпингов.

"Заявленный объем инвестиций по всем проектам превысил 80 миллиардов рублей. Реализация этих инициатив позволит создать более 7650 новых рабочих мест", - отметил Баринов.

По итогам работы в 2025 году Совет заключил 109 договоров аренды земельных участков. Кроме того, выяснилось, что не все проекты оказались добросовестными. В частности, минимущества инициировало судебные процессы по ряду инвестиционных соглашений.

"Некоторые инвесторы регистрировали объекты незавершённого строительства, которые фактически не имели признаков капитальности. По результатам обследования мы выявляли такие случаи и через суд добивались аннулирования зарегистрированных прав", — пояснил министр.

Он добавил, что в рамках работы по инвентаризации за год было расторгнуто 42 договора аренды и отменены соответствующие решения Совета.

Ранее сообщалось, что пять земельных участков стоимостью 160 млн рублей выставили на торги в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Имущество Инвестиции
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
26 ноября 2025 10:00Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных