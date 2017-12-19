Более 1 млн клиентов участвуют в акции "Спасибомания" от Сбербанка Общество

Более 1 млн клиентов участвуют в акции "Спасибомания" от Сбербанка. Об этом пресс-служба банка сообщила 20 декабря 2017 года.

Согласно информации, трое участников открыли заветный сундук с 1 млн бонусов, 2,1 тысячи участников уже прошли виртуальную карту целиком, а 1,2 тысячи клиентов заработали 10 тысяч бонусов, собрав целиком пазл или найдя бонусы в призовой "клетке".

Акция построена по принципу "бродилки" с кубиком, знакомой каждому с детства. После броска виртуального кубика "фишка" участника передвигается по клеткам, на которых спрятаны различные привилегии. При регистрации участнику автоматически начисляется три приветственных броска. После этого можно либо менять броски на бонусы (1 бросок = 40 бонусов), либо получать броски за выполнение специальных заданий. Например, за указание своей электронной почты, за репост акции в социальных сетях, за покупку у партнера программы. К примеру, за время акции участники сделали более 900 тысяч репостов.

В качестве других возможностей заработать броски участники получают задания выполнить определенные действия по кредитной или дебетовой карте Сбербанка.

"Высокий интерес к акции обусловлен не только простотой участия, но и щедрыми призами. Главный приз в 1 млн бонусов "Спасибо" спрятан на карте в 20 местах, что увеличивает шансы участников стать бонусными миллионерами. Дополнительно можно получить более 10 млн других призов, среди которых до 10% бонусов "Спасибо" на покупки в кафе и ресторанах, продуктовых магазинах и на АЗС. Функционал "Спасибомании" постоянно наполняется новыми возможностями и призами, что позволяет участникам практически за каждый бросок получать разнообразные привилегии в виде дополнительных бонусов за покупки у партнеров или повышенные проценты в определенных категориях товаров и услуг", - прокомментировал генеральный директор программы "Спасибо от Сбербанка" Михаил Коломиец.

Акция "Спасибомания" стартовала 7 ноября 2017 года и продлится до 31 января 2018 года включительно. Для участия необходимо быть участником бонусной программы "Спасибо от Сбербанка" и пройти простую регистрацию на сайте game.spasibosb.ru.

Все заработанные бонусы участники смогут использовать как скидку при оплате товаров и услуг у партнеров программы "Спасибо от Сбербанка". Сегодня это более 79 тысяч торговых точек по всей России. Во многих из них бонусами "Спасибо" можно оплатить от 30 до 99% суммы чека.