Нижегородцам объяснили, почему в общественном транспорте холодно Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на низкую температуру в общественном транспорте, особенно в электробусах.

В Центре развития транспортных систем сообщили, что с водителями регулярно проводят дополнительные инструктажи о необходимости поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне.

По информации ГП НО "Нижегородэлектротранс", в электробусах сохраняется постоянная температура около +14 градусов.

Согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения, температура в салоне должна быть не ниже +12 градусов, если среднесуточная температура на улице опускается ниже -5 градусов. В ЦРТС подчеркнули, что эта норма соблюдается.

При этом специалисты пояснили, что из-за частого открывания дверей во время остановок в салоне может ощущаться более низкая температура.

О случаях неработающих отопительных приборов пассажиры могут сообщить напрямую в транспортное предприятие, информация о котором размещена в салоне, либо позвонить в кол-центр по телефону 422-28-25. При обращении необходимо указать государственный номер транспортного средства, номер маршрута, остановку, направление движения, дату и время происшествия.

