Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве "ПроДвижение" Общество

Фото: Княгининский университет

Более 250 нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования обменялись опытом проектной деятельности на интенсиве «ПроДвижение». Мероприятие прошло 11 февраля 2026 года на площадке Княгининского университета. Оно было организовано в рамках Стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» сезона 2025-2026 гг.

Как пояснили в министерстве образования региона, цель подобных мероприятий – вовлечь молодежь в разработку собственных инновационных проектов. Перспективные молодежные инициативы могут и должны быть реализованы: для этого существует множество вариантов грантовой поддержки.

Школьники и студенты ведут такую работу в рамках программы «ПроДвижение» с ноября 2025 года. Ребята стремятся развивать свои населенные пункты и весь регион с использованием современных технологий. В числе направлений проектной деятельности – повышение эффективности управления городским хозяйством с помощью решений на основе искусственного интеллекта, а также улучшение взаимодействия горожан с объектами инфраструктуры с помощью приложений виртуальной и дополненной реальности. Еще одно не менее перспективное направление – создание беспилотных воздушных систем для решения широкого спектра задач, включая мониторинг территорий, логистику и передачу сигналов.

«На таких мероприятиях ребятам детально разъясняют процесс написания грантовых заявок, обращают их внимание на важные нюансы подготовки и защиты проектов. Школьники и студенты учатся командной работе, грамотному использованию современных технологических средств и цифровых платформ. На интенсиве также можно обучиться грамотному планированию и рациональному распределению ресурсов. Все эти знания помогут ребятам усовершенствовать свои проекты и успешно представить их широкой аудитории», – пояснил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Программа интенсива включала познавательные мастер-классы. Например, участники ознакомились с различными типами беспилотных летательных аппаратов и попробовали свои силы в управлении ими.

Интерактивная зона БАС была разделена по трем направлениям. В зоне визуального пилотирования ребята попробовали себя в роли пилотов, управляя дронами визуально. В зоне FPV-пилотирования можно было освоить мастерство управления полётом дрона от первого лица. Третья зона стала симулятором виртуальной реальности: здесь участники пробовали управлять дронами в виртуальном пространстве, проходя трассу сложных испытаний по разным сценариям.

«В регионе активно внедряются разные виды обучения по управлению беспилотными системами. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в нижегородских школах успешно функционируют 17 специализированных классов БАС, в Борском губернском колледже – профильный центр практической подготовки. Княгининский университет также проводит огромную работу по подготовке специалистов для отрасли. По завершении мастер-классов каждый участник смог почувствовать себя пилотом БАС и расширить знания о перспективных профессиях, связанных с применением беспилотных технологий», – отметил директор АНО «Центр новых форм развития образования» Сергей Рыбий.

В марте в рамках образовательного цикла Стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» сезона 2025-2026 гг. ребята посетят несколько предприятий региона с экскурсиями, а в апреле состоится защита проектов.

Напомним, развитие навыков проектной деятельности у молодежи – одно из направлений работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

В свою очередь, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы. В Нижегородской области по нацпроекту открыт профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

Национальные проекты инициированы президентом России Владимиром Путиным.