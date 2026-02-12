Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 17:56Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку
12 февраля 2026 17:05Нижегородцам объяснили затягивание ремонтных работ на Вязниковской улице
12 февраля 2026 16:55Энергетики готовятся к метели в Нижегородской области
12 февраля 2026 16:38257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году
12 февраля 2026 16:23Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве "ПроДвижение"
12 февраля 2026 16:16Строительство кладбища "Новое Стригинское" продолжится в Нижнем Новгороде
12 февраля 2026 16:08Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород
12 февраля 2026 15:43Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры
12 февраля 2026 15:25Михаил Пучков рассказал, какие изменения ждут нижегородских абитуриентов в 2026 году
12 февраля 2026 15:13Мокрый снег накроет Нижегородскую область 13 февраля
Общество

Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве "ПроДвижение"

12 февраля 2026 16:23 Общество
Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве ПроДвижение

Фото: Княгининский университет

Более 250 нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования обменялись опытом проектной деятельности на интенсиве «ПроДвижение». Мероприятие прошло 11 февраля 2026 года на площадке Княгининского университета. Оно было организовано в рамках Стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» сезона 2025-2026 гг.

Как пояснили в министерстве образования региона, цель подобных мероприятий – вовлечь молодежь в разработку собственных инновационных проектов. Перспективные молодежные инициативы могут и должны быть реализованы: для этого существует множество вариантов грантовой поддержки.

Школьники и студенты ведут такую работу в рамках программы «ПроДвижение» с ноября 2025 года. Ребята стремятся развивать свои населенные пункты и весь регион с использованием современных технологий. В числе направлений проектной деятельности – повышение эффективности управления городским хозяйством с помощью решений на основе искусственного интеллекта, а также улучшение взаимодействия горожан с объектами инфраструктуры с помощью приложений виртуальной и дополненной реальности. Еще одно не менее перспективное направление – создание беспилотных воздушных систем для решения широкого спектра задач, включая мониторинг территорий, логистику и передачу сигналов.

«На таких мероприятиях ребятам детально разъясняют процесс написания грантовых заявок, обращают их внимание на важные нюансы подготовки и защиты проектов. Школьники и студенты учатся командной работе, грамотному использованию современных технологических средств и цифровых платформ. На интенсиве также можно обучиться грамотному планированию и рациональному распределению ресурсов. Все эти знания помогут ребятам усовершенствовать свои проекты и успешно представить их широкой аудитории», – пояснил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Программа интенсива включала познавательные мастер-классы. Например, участники ознакомились с различными типами беспилотных летательных аппаратов и попробовали свои силы в управлении ими.

Интерактивная зона БАС была разделена по трем направлениям. В зоне визуального пилотирования ребята попробовали себя в роли пилотов, управляя дронами визуально. В зоне FPV-пилотирования можно было освоить мастерство управления полётом дрона от первого лица. Третья зона стала симулятором виртуальной реальности: здесь участники пробовали управлять дронами в виртуальном пространстве, проходя трассу сложных испытаний по разным сценариям.

«В регионе активно внедряются разные виды обучения по управлению беспилотными системами. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в нижегородских школах успешно функционируют 17 специализированных классов БАС, в Борском губернском колледже – профильный центр практической подготовки. Княгининский университет также проводит огромную работу по подготовке специалистов для отрасли. По завершении мастер-классов каждый участник смог почувствовать себя пилотом БАС и расширить знания о перспективных профессиях, связанных с применением беспилотных технологий», – отметил директор АНО «Центр новых форм развития образования» Сергей Рыбий.

В марте в рамках образовательного цикла Стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» сезона 2025-2026 гг.  ребята посетят несколько предприятий региона с экскурсиями, а в апреле состоится защита проектов.

Напомним, развитие навыков проектной деятельности у молодежи – одно из направлений работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

В свою очередь, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы. В Нижегородской области по нацпроекту открыт профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

Национальные проекты инициированы президентом России Владимиром Путиным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Студенты школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных