Общество

Потепление придет в Нижегородскую область во второй половине февраля

13 февраля 2026 07:12 Общество
Потепление придет в Нижегородскую область во второй половине февраля

Средняя температура воздуха в Нижегородской области с 11 по 20 февраля 2026 года окажется выше климатической нормы, сообщили в ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС".

По оценкам синоптиков, в этот период средняя декадная температура составит от -5 до -7 градусов. Это на 2-3 градуса выше средних многолетних показателей.

Для сравнения, климатическая норма за 1991-2020 годы для второй декады февраля в регионе составляет от -7 до -10 градусов.

Напомним, синоптик Ольга Мокеева рассказала, что погода начнет меняться с 13 февраля. В регион придут юго-западные ветры, которые и принесут теплые воздушные массы. Поэтому нижегородцам стоит готовиться к оттепелям и осадкам.

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород вернутся затяжные снегопады. Энергетики перешли в режим повышенной готовности.

 

