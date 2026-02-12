Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области растет интерес школьников к техническим дисциплинам. Почти 60% выпускников в этом году выбрали для сдачи профильную математику, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в программе "Герои Волги" (16+).

"Очень радует, что у нас год от года повышается процент ребят, которые сдают профильную математику. Это очень хорошо, поскольку мы технологически развитый регион с большим количеством предприятий и вузов, где можно получить профессию, связанную с технологическим развитием страны. Почти 60% в этом году выбрали профильную математику", - сказал он.

Второе место занимает информатика — в 2026 году ее предпочли 23% выпускников. На третьем месте — физика, которую выбрал 21% школьников.

"Физика год от года увеличивает процент. В прошлом году было чуть более 17%. Сейчас перевалили 20%, и это тоже во многом связано с таким вниманием к технологическому развитию и подходам в вузах с точки зрения образовательных программ, экономики, там, где ребята чувствуют, где могут найти себе применение", — отметил министр.

Популярным предметом для сдачи по-прежнему остается обществознание — в этом году его выбрали 44% выпускников. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял чуть более 43%. Его чаще выбирают те, кто поступает на гуманитарные направления.

Глава регионального министерства образования также подчеркнул, что содержание школьной программы полностью соответствует требованиям итоговой аттестации. По его словам, подготовка к ЕГЭ должна строиться не на "натаскивании" на типовые задания, а на умении применять полученные знания при решении практических задач.

Также Михаил Пучков сообщил, что в процедуре проведения ЕГЭ в 2026 году нововведений не планируется. Напомним, он традиционно будет проходить в три этапа. С расписанием экзаменов можно ознакомиться по ссылке.